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В Києві погода другий день поспіль б'є температурні рекорди

Фото: в Києві погода другий день поспіль б'є температурні рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, в останній день жовтня, 31 числа, зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926-го року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

30 жовтня 

Максимальна добова температура у Києві становила +20,3. Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році - +17,7. 

31 жовтня 

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7, що на 1,2 вище попереднього рекордного показника 1926 року", - пише пресслужба обсерваторії. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що відзавтра, 12 листопада, в Україні очікується відчутне похолодання. Синоптик розповіла про цікаву особливість погоди.

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