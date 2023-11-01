В Києві погода другий день поспіль б'є температурні рекорди

У Києві, в останній день жовтня, 31 числа, зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926-го року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
30 жовтня
Максимальна добова температура у Києві становила +20,3. Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році - +17,7.
31 жовтня
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7, що на 1,2 вище попереднього рекордного показника 1926 року", - пише пресслужба обсерваторії.
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