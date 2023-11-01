В Киеве погода второй день подряд бьет температурные рекорды

В Киеве, в последний день октября, 31 числа, зафиксирован новый температурный рекорд, побивший "отметки" 1926 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 октября в Киеве максимальная температура воздуха после полудня достигла +21,7, что на 1,2 выше предыдущего рекордного показателя 1926 года", - пишет пресс-служба обсерватории.

Максимальная суточная температура в Киеве составила +20,3 . Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в 1960 году - +17,7.

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