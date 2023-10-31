Похолодання в Україні. Синоптик вказала на важливу особливість
З 12 листопада в Україну прийде відчутне похолодання. Воно матиме цікаву особливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Більш відчутним зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів", - розповіла вона.
Похолодання в Україні
Вже з середи, 1 листопада, підуть дощі та похолодає. Але це похолодання буде "несправжнім". Ще одна хвиля "псевдопохолодання" очікується і 7 листопада. А по-справжньому стане холодно з 12-го.
Листопад 2023 в Україні
Погода на листопад 2023 в Україні прогнозується наступною. Так, температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року.
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