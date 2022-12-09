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В Киеве ухудшилось состояние воздуха (карта)

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Киев, Пятница 09 декабря 2022 13:08
В Киеве ухудшилось состояние воздуха (карта) Фото: в Киеве сегодня ухудшилось состояние воздуха (GettyImage)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве днем, 9 декабря, ухудшилось качество воздуха. Высокие показатели загрязнения отмечаются на правом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев цифровой.

В частности, показатели не радуют в районе национального парка "Голосеевский", на Кольцевой дороге, в районе Петропавловской Борщаговки. При таких показателях рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу. Показатели загрязнения в указанных местах отмечены красным цветом с меткой 100+.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха (карта)

Также в Киеве есть более 10 локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Отметим, пользователи сервиса "Киев цифровой" получают сообщения, если индекс качества воздуха в столице составляет 75 и выше - "высокий уровень загрязненности".

По данным экспертов AccuWeather на 9 декабря, прогнозируется качество воздуха как плохое.

"Воздух имеет высокий уровень загрязнения и опасен для чувствительных людей", - говорится в прогнозе.

В качестве рекомендаций эксперты предлагают сократить время, проведенное под открытым небом в случае затрудненного дыхания или раздражения горла.

Как сообщалось, ранее Киев накрыло смогом.

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