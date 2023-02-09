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У Києві погіршилася якість повітря: містянам пояснили причини і дали рекомендації

Фото: сьогодні в Києві погіршилася якість повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 9 лютого зафіксували погіршення якості повітря. У зв'язку з чим містянам рекомендували обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в КМДА, причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.

Рекомендації киянам

Тож до поліпшення ситуації зі станом повітря місцева влада рекомендувала жителям міста:

  • закрити вікна
  • обмежити перебування на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення кості повітря на правому березі столиці.

Також РБК-Україна попереджало про те, що Київ накрило смогом.

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