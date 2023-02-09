У Києві погіршилася якість повітря: містянам пояснили причини і дали рекомендації

"У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в КМДА, причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.

Рекомендації киянам

Тож до поліпшення ситуації зі станом повітря місцева влада рекомендувала жителям міста:

закрити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення кості повітря на правому березі столиці.

Також РБК-Україна попереджало про те, що Київ накрило смогом.

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