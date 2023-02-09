В Киеве ухудшилось качество воздуха: горожанам объяснили причины и дали рекомендации

В Киеве сегодня, 9 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. В связи с чем горожанам рекомендовали ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме", - говорится в сообщении.
Как объяснили в КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в том числе низкая скорость ветра.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха местные власти рекомендовали жителям города:
Напомним, ранее мы писали об ухудшении кости воздуха на правом берегу столицы.
Также РБК-Украина предупреждало о том, что Киев накрыло смогом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.