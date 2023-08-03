У Києві на Подолі почалася пожежа

У Києві сьогодні, 3 серпня, увечері розпочалася пожежа. Дим піднімається над Подільським районом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, на Подолі горить будівля. Офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.
У мережі публікують відео, де можна помітити дим.
Оновлено 20:58
У мережі повідомляють, що пожежа розпочалася у будівлі Американської бібліотеки імені В. Китастого у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
Фото: пожежа на Подолі (t.me/kievreal1)
Оновлено 21:50
У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу вже ліквідували. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає.
"Загоряння локалізовано о 20:46 та о 20:57 - ліквідовано на площі 80 кв. м. На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу", - сказано в повідомленні.
Фото: пожежу на Подолі ліквідували (facebook.com/DSNSKyiv)
Нагадаємо, 23 липня в одному з багатоквартирних будинків Києва сталася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблий та постраждалі.
При цьому 13 липня в ресторані Queen Country Club спалахнула пожежа. Там спалахнула лазня та ігрова кімната.
Також 9 липня на Броварському шосе Києва автомобіль врізався у бензоколонку. Внаслідок цього одна людина загинула.
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