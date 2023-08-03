В Киеве на Подоле начался пожар

В Киеве сегодня, 3 августа, вечером начался пожар. Дым поднимается над Подольским районом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По их информации, на Подоле горит здание. Официальные источники пока никак не комментировали инцидент.
В сети публикуют видео, на которых можно заметить дым.
Напомним, 23 июля в одном из многоквартирных домов Киева произошел пожар. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.
При этом 13 июля в ресторане Queen Country Club вспыхнул пожар. Там загорелась баня и игровая комната.
Также 9 июля на Броварском шоссе Киева автомобиль врезался в бензоколонку. В результате этого один человек погиб.
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