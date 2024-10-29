У Києві починається опалювальний сезон: названа дата

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - написав він.

За його словами, для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

У Києві вже дали опалення у низці шкіл, лікарень та дитсадків. Мер Києва Віталій Кличко 16 жовтня заявив, що житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 жовтня заявив, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

Що буде з тарифами на комуналку

Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Водночас він який не стосується електроенергії, холодної води та інших тарифів на комуналку.

За даними Держстату, у вересні 2024 року в порівнянні з вереснем минулого року тарифи на комуналку зросли на 18,7%. Основним чинником стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%. Серед інших зросли тарифи на утримання та ремонт житла - на 4,4%, на прибирання сміття - на 5,1% та послуги з управління багатоквартирними будинками - на 9,8%.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.