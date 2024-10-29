В Киеве начинается отопительный сезон: названа дата

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное значение которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", - написал он.

По его словам, для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

В Киеве уже дали отопление в ряде школ, больниц и детсадов. Мэр Киева Виталий Кличко 16 октября заявил, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 октября заявил, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. По его словам, заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

Что будет с тарифами на коммуналку

Во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время он не касается электроэнергии, холодной воды и других тарифов на коммуналку.

По данным Госстата, в сентябре 2024 г. по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на коммуналку выросли на 18,7%. Основным фактором явилось повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%. Среди прочих выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 4,4%, на уборку мусора – на 5,1% и услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,8%.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. В послевоенный период тарифы тоже будут расти.