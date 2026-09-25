В Киеве начал действовать новый тариф на воду: сколько стоит кубометр

В Киеве утвердили новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение уже обнародовали, поэтому документ вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Какой тариф будет действовать для населения

Согласно распоряжению на официальном портале Киева, для жителей столицы стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 гривны за кубометр.

В распоряжении указано, что оно действует до 31 декабря 2026 года.

При этом тариф на уровне почти 90 гривен за кубометр, который обсуждали ранее, пока для населения не будет применяться.

В КГГА отмечают, что город вместе с "Киевводоканалом" будет обеспечивать постепенное приведение тарифов в соответствие с реальными затратами, учитывая интересы населения.

Тариф, который сейчас вводится для населения, был утвержден еще в 2025 году ЧАО "АК "Киевводоканал" Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Почему говорят о повышении тарифов

В "Киевводоканале" отмечают, что большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотвод до 90 гривен за кубометр и больше.



Тарифы на воду в разных городах Украины (инфографика: КГГА)

Предприятие объясняет рост затрат подорожанием ресурсов: электроэнергии, горючего и реагентов. Кроме того, из-за роста затрат предприятие испытывает трудности с обеспечением работников надлежащей зарплатой и условиями труда.

В КГГА отмечают, что нынешний подход должен с одной стороны сдержать резкий рост тарифов для населения, а с другой - поддержать стабильность работы системы водоснабжения и водоотведения Киева в преддверии отопительного сезона.