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У Києві ухвалили нові "подвійні" тарифи на воду

19:18 03.09.2026 Чт
1 хв
Ціну на воду планували підняти ще у 2024 році
aimg Олена Бджола
У Києві ухвалили нові "подвійні" тарифи на воду Фото: У Києві підняли тарифи на воду (Getty Images)
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Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр. На це є низка причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання сесії Київської міської ради.

У Києві підняли тарифи на воду

Рішення пояснюють зростанням вартості:

  • електроенергії,
  • пального,
  • реагентів.

"За" проголосували 74 депутати.

Міський голова Віталій Кличко каже, що НКРЕКП рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році.

"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду не може залишатися на колишньому рівні", - повідомив Кличко.

Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них водопостачання - 16,16 гривні за кубометр, водовідведення - 14,22 гривні, обидві суми з ПДВ.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харкові планують переглянути та у два етапи підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Також повідомлялося, що з 1 липня в багатьох містах України виросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У більшості випадків послуги подорожчали удвічі, а подекуди й утричі порівняно з тарифами, які не переглядалися ще з 2022 року.

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