У Києві почалися стабілізаційні відключення світла: графік

У Києві запровадили стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій з 11:13 23 жовтня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та КМДА.
На сайті ДТЕК можна знайти спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії. Так, споживачів було розділено на 3 групи і зроблено графік, який допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою пошуку.
Зазначається, що кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.
Щоб дізнатися, в який час у вас можливе відключення електроенергії - вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня. Покрокова відеоінструкція - за посиланням.
При цьому наголошується, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
Жителям Києва нагадують про необхідність помірно споживати елекроенергію, а саме: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.
Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.
Нагадаємо, віялові відключення електроенергії розпочалися ще 19 жовтня. При цьому 21 жовтня вони застосовувалися найширше.
В "Укренерго" і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії. При цьому графіки змінять.
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