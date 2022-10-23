У Києві почалися стабілізаційні відключення світла: графік

На сайті ДТЕК можна знайти спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії. Так, споживачів було розділено на 3 групи і зроблено графік, який допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою пошуку.

Зазначається, що кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.

Щоб дізнатися, в який час у вас можливе відключення електроенергії - вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня. Покрокова відеоінструкція - за посиланням.

При цьому наголошується, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Жителям Києва нагадують про необхідність помірно споживати елекроенергію, а саме: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.