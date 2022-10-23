RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве начались стабилизационные отключения света: график

Фото: в Киеве начались стабилизационные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии для избежание аварий с 11:13 23 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и КГГА.

На сайте ДТЭК можно найти упрощенный график адресов стабилизационных отключений электроэнергии. Так, потребители были разделены на 3 группы и сделан график, который поможет проще находить свой адрес с помощью поиска.

Отмечает, что каждая группа будет отключаться в определенный период времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений.

Чтобы узнать, в какое время у вас возможно отключение электроэнергии - укажите свой адрес и получите график возможных отключений в течение дня и недели. Пошаговая видеоинструкция - по ссылке.

При этом отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время.

Жителям Киева напоминают о необходимости умеренно потреблять электроэнергию, а именно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, веерные отключения электроэнергии начались еще 19 октября. При этом 21 октября они применялись шире всего.

В "Укрэнерго" и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии. При этом графики изменят.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергияВеерные отключения