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У Броварах до вечора вимкнули світло

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 14:46
У Броварах до вечора вимкнули світло Фото: У Броварах 21 жовтня вимкнули світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Броварах Київської області сьогодні відключили електроенергію. Відновлення планується о шостій вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Сапожка в Telegram.

"До уваги броварчан! У зв'язку з необхідністю збалансування енергосистеми, у місті застосовано відключення електроенергії", - написав він.

За його словами, орієнтовний час відновлення електропостачання - 18:00.

Нагадаємо, у Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії . Відключення триватимуть чотири години і повторюватимуться протягом дня.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційних відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується лише у випадку, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

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Електроенергія Бровары
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