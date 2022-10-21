У Броварах до вечора вимкнули світло
У Броварах Київської області сьогодні відключили електроенергію. Відновлення планується о шостій вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Сапожка в Telegram.
"До уваги броварчан! У зв'язку з необхідністю збалансування енергосистеми, у місті застосовано відключення електроенергії", - написав він.
За його словами, орієнтовний час відновлення електропостачання - 18:00.
Нагадаємо, у Київській області з 19 жовтня почалися віялові відключення електроенергії . Відключення триватимуть чотири години і повторюватимуться протягом дня.
Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційних відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується лише у випадку, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.