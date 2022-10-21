У Броварах до вечора вимкнули світло

У Броварах Київської області сьогодні відключили електроенергію. Відновлення планується о шостій вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Сапожка в Telegram.

"До уваги броварчан! У зв'язку з необхідністю збалансування енергосистеми, у місті застосовано відключення електроенергії", - написав він. За його словами, орієнтовний час відновлення електропостачання - 18:00.