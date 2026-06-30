У Києві почалися екстрені відключення світла

Надвечір вівторка, 30 червня, кияни почали отримувати повідомлення про екстрені відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Сповіщення почали надходити користувачам застосунку "Київ.Цифровий".
У повідомленні зазначається, що в місті розпочалися екстрені відключення електроенергії, а графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть.
Водночас станом на момент публікації ані ДТЕК, ані Yasno не повідомляли про запровадження екстрених відключень у столиці.
Тому наразі офіційного підтвердження цієї інформації від енергокомпаній немає.
Нагадаємо, 30 червня через спеку та різке зростання споживання електроенергії в Україні діють погодинні обмеження для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. В "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з підвищеним навантаженням.
Водночас "Укренерго" вже попередило, що аналогічні обмеження діятимуть і 1 липня. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів заплановані з 17:00 до 22:00.