У Києві почалися екстрені відключення світла

Нагадаємо, 30 червня через спеку та різке зростання споживання електроенергії в Україні діють погодинні обмеження для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. В "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з підвищеним навантаженням.

Водночас "Укренерго" вже попередило, що аналогічні обмеження діятимуть і 1 липня. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів заплановані з 17:00 до 22:00.