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У Києві почалися екстрені відключення світла

19:13 30.06.2026 Вт
1 хв
Кияни отримали сповіщення, однак офіційних заяв від енергетиків поки немає
aimg Марія Науменко
Фото: жінка підключає генератор (Getty Images)

Надвечір вівторка, 30 червня, кияни почали отримувати повідомлення про екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сповіщення почали надходити користувачам застосунку "Київ.Цифровий".

У повідомленні зазначається, що в місті розпочалися екстрені відключення електроенергії, а графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть.

Водночас станом на момент публікації ані ДТЕК, ані Yasno не повідомляли про запровадження екстрених відключень у столиці.

Тому наразі офіційного підтвердження цієї інформації від енергокомпаній немає.

Нагадаємо, 30 червня через спеку та різке зростання споживання електроенергії в Україні діють погодинні обмеження для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. В "Укренерго" пояснили, що енергосистема працює з підвищеним навантаженням.

Водночас "Укренерго" вже попередило, що аналогічні обмеження діятимуть і 1 липня. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів заплановані з 17:00 до 22:00.

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