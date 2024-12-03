У Києві почали встановлювати головну святкову ялинку країни (фото, відео)

Різдвяні та новорічні свята в Києві

Нагадаємо, раніше Рада оборони Києва рекомендувала всім суб'єктам господарювання міста (незалежно від форми власності) утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час різдвяних і новорічних свят.

Тим часом у випадку організації таких заходів у приміщеннях, необхідно дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки, а також врахувати необхідність наявності укриття.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що цьогорічні Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться: без масових зібрань і заходів, без ярмарків і розваг, із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Читайте також, коли українці святкуватимуть День святого Миколая, Різдво та Водохреще за новим календарем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.