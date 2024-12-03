В Киеве начали устанавливать главную праздничную елку страны (фото, видео)

Рождественские и новогодние праздники в Киеве

Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.

Между тем в случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

Читайте также, когда украинцы будут праздновать День святого Николая, Рождество и Крещение по новому календарю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.