Нагадаємо, що 20 листопада у Києві наново організували рух мостами після чергової масованої атаки РФ.

Тоді для проїзду великогабаритного транспорту діяли суттєві обмеження, зокрема на деяких мостах заборонили проїзд вантажівок.

Окрім цього, через ускладнення руху між берегами столиці місцева влада звернулася до жителів міста.

Напередодні киян закликали без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом та власними автомобілями, щоб не перевантажувати дороги та переправи.