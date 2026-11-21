У Києві оновили правила руху Південним мостом - з правого на лівий берег пускають лише громадський транспорт, а у зворотному напрямку діють обмеження за вагою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.
За його словамим, з правого на лівий берег проїзд дозволений виключно громадському транспорту.
Водіям необхідно дотримуватися безпечної дистанції.
З лівого на правий берег рух відкритий для таких категорій транспорту - легкових авто, вантажівок масою до 10 тонн, громадського транспорту масою до 18 тонн.
Нагадаємо, що 20 листопада у Києві наново організували рух мостами після чергової масованої атаки РФ.
Тоді для проїзду великогабаритного транспорту діяли суттєві обмеження, зокрема на деяких мостах заборонили проїзд вантажівок.
Окрім цього, через ускладнення руху між берегами столиці місцева влада звернулася до жителів міста.
Напередодні киян закликали без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом та власними автомобілями, щоб не перевантажувати дороги та переправи.