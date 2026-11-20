Як працюють мости Києва 20 листопада: обмеження руху та заборона вантажівок
У Києві організували рух мостами після масованої атаки РФ. На деяких з них заборонено проїзд вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МДА у Telegram.
Як працюють мости Києва
Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю 20 листопада був частково пошкоджений Подільський мостовий перехід. Наразі рух ним відновлений, кажуть у КМДА.
Рух мостами організовано так:
- Південний міст - із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим.
- Північний міст - дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.
- Подільський мостовий перехід - після часткового пошкодження рух відновлений.
- Дарницький міст працює у штатному режимі;
- Міст Метро працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений.
Щодо мосту ім. Є. О. Патона, то він працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений. Діє реверсивний рух:
- із 6:00 до 16:00 - із лівого берега на правий;
- із 16:00 до 24:00 - із правого берега на лівий.
У КМДА просять водіїв враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.
Раніше РБК-Україна писало, що киян просять без нагальної потреби не користуватися ані приватним авто, ані громадським транспортом через ускладнення руху між берегами.
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, через удари балістикою є пошкодження на Подільському мостовому переході. Рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень його відновили.
Крім того, через обстріл у столиці перекривали переправи та створилися великі затори на дорогах, через що водіїв закликали не виїжджати в місто на власних авто.