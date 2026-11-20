У Києві організували рух мостами після масованої атаки РФ. На деяких з них заборонено проїзд вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МДА у Telegram.

У КМДА просять водіїв враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом.

Щодо мосту ім. Є. О. Патона, то він працює у штатному режимі. Рух вантажного транспорту заборонений. Діє реверсивний рух:

Унаслідок нічної ворожої атаки на столицю 20 листопада був частково пошкоджений Подільський мостовий перехід. Наразі рух ним відновлений, кажуть у КМДА.

Раніше РБК-Україна писало, що киян просять без нагальної потреби не користуватися ані приватним авто, ані громадським транспортом через ускладнення руху між берегами.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, через удари балістикою є пошкодження на Подільському мостовому переході. Рух із правого на лівий берег зранку перекривали, але вдень його відновили.

Крім того, через обстріл у столиці перекривали переправи та створилися великі затори на дорогах, через що водіїв закликали не виїжджати в місто на власних авто.