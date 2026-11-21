Напомним, что 20 ноября в Киеве заново организовали движение по мостам после очередной массированной атаки РФ.

Тогда для проезда крупногабаритного транспорта действовали существенные ограничения, в частности, на некоторых мостах запретили проезд грузовиков.

Кроме этого, из-за усложнения движения между берегами столицы местные власти обратились к жителям города.

Накануне киевлян призвали без необходимости не пользоваться общественным транспортом и собственными автомобилями, чтобы не перегружать дороги и переправы.