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У Києві оновили правила руху Південним мостом - з правого на лівий берег пускають лише громадський транспорт, а у зворотному напрямку діють обмеження за вагою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

За його словамим, з правого на лівий берег проїзд дозволений виключно громадському транспорту. Водіям необхідно дотримуватися безпечної дистанції. З лівого на правий берег рух відкритий для таких категорій транспорту - легкових авто, вантажівок масою до 10 тонн, громадського транспорту масою до 18 тонн.