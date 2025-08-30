У Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

У Києві сьогодні зранку, 30 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Також в низці регіонів оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння", - зазначили у КМВА.
У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що для Києва існує загроза застосування ворогом ударних дронів.
Цікаво, що після відбою попередньої повітряної тривоги та оголошенням нової минуло лише 9 хвилин.
Жителям столиці порадили негайно скористатись найближчими укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, росіяни масовано атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.
Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.
Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.
