У Києві після вибухів сталася пожежа між будинком і навчальним закладом

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ударними дронами., БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.

У столиці пролунали потужні вибухи.

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