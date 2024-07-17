В Киеве после взрывов произошел пожар между домом и учебным заведением

"В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место", - написал Кличко.

До этого он сообщил о работе ПВО на левом берегу столицы.

В КГВА сообщили, что в результате воздушной атаки на Киев в Дарницком районе предварительно зафиксировано падение обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Обновлено в 23:40. Кличко написал, что спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорания после уничтожения вражеского БПЛА. Обследование микрорайона продолжается.

Обновлено в 23:45. Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы на данный момент не обнаружено, сообщил мэр.