У Києві після ранкових атак без опалення залишаються близько 3% споживачів

Після ранкових атак дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень. При цьому без опалення залишаються близько 3% споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
"Після ранкових атак агресора на столицю та пошкодження об'єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює у штатному режимі", - розповів він.
Тим часом, в енергетиці спостерігається складна ситуація. Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення.
Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. Ворог випустив у бік столиці 23 дрони. Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників. При цьому було зафіксовано попадання в об'єкт критичної інфраструктури.
Офіс генпрокурора показав фото наслідків ворожої атаки.
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