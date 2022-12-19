RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей

Фото: в Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

После утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры, коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - рассказал он.

Тем временем в энергетике наблюдается сложная ситуация. Сейчас в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

Больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы Киева.

Напомним, сегодня рано утром российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг выпустил в сторону столицы 23 дрона. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 беспилотников. При этом были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры.

Офис генпрокурора показал фото последствий вражеской атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеватака дронівЭлектроэнергияВодоснабжение