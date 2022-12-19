В Киеве после утренних атак без отопления остаются около 3% потребителей

После утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры, коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - рассказал он.

Тем временем в энергетике наблюдается сложная ситуация. Сейчас в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

Больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы Киева.