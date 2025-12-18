У Києві після прориву водопроводу утворилося провалля: рух частково перекрито

Аварія на водопроводі у Києві

Нагадаємо, у середу, 17 грудня, на бульварі Верховної Ради у Києві прорвало магістральну трубу холодного водопостачання великого діаметра (600 мм). Через це вулиці підтопило, рух транспорту ускладнився, а в соцмережах з’явилися відео, де машини їдуть буквально по воді.

Комунальні служби оперативно почали ліквідовувати наслідки аварії, на місці працювали бригади "Київводоканалу" та дорожники. Через підмив ґрунту утворилося провалля, тому поліція частково перекрила рух однією смугою. Тиск у мережі знизили, щоб безпечно провести ремонт.

Після завершення робіт обіцяють відновити дорожнє покриття і повноцінний рух для автомобілів та пішоходів.

РБК-Україна також розповідало про рекомендації МОЗ для українців на випадок відключень електроенергії, коли може зникати централізоване водопостачання. Фахівці пояснюють, скільки води потрібно людині на добу, як сформувати домашній запас, правильно зберігати воду та підтримувати особисту гігієну в складних умовах, аби уникнути поширення інфекцій і ризиків для здоров’я.