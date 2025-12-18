В Киеве после прорыва водопровода образовалась пропасть: движение частично перекрыто

Авария на водопроводе в Киеве

Напомним, в среду, 17 декабря, на бульваре Верховной Рады в Киеве прорвало магистральную трубу холодного водоснабжения большого диаметра (600 мм). Из-за этого улицы подтопило, движение транспорта затруднилось, а в соцсетях появились видео, где машины едут буквально по воде.

Коммунальные службы оперативно начали ликвидировать последствия аварии, на месте работали бригады "Киевводоканала" и дорожники. Из-за подмыва грунта образовался провал, поэтому полиция частично перекрыла движение по одной полосе. Давление в сети снизили, чтобы безопасно провести ремонт.

После завершения работ обещают восстановить дорожное покрытие и полноценное движение для автомобилей и пешеходов.

