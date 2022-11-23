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В Киеве после обстрелов ограничили работу метро

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Киев, Среда 23 ноября 2022 15:15
В Киеве после обстрелов ограничили работу метро Фото: киевское метро ограничило работу (facebook.com kyivcity gov ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве из-за российских ракетных ударов, произошедших сегодня, 23 ноября, решили ограничить работу метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - пояснили в столичной администрации.

Как отметили в КГГА, за изменениями в работе киевского метро можно следить за сообщениями на станциях.

Около 15:15 в КГГА заявили, что метро начало возобновлять работу в обычном режиме, но на это уйдет некоторое время.

Напомним, сегодня российские оккупанты запустили ракеты по Киеву. Известно о попадании в объект инфраструктуры и жилой дом.

После обстрелов в Киеве и областях Украины начались перебои со светом.

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КГГА Киев метро ракетный удар
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