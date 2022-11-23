В Киеве после обстрелов ограничили работу метро
В Киеве из-за российских ракетных ударов, произошедших сегодня, 23 ноября, решили ограничить работу метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .
"Столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие. Высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - пояснили в столичной администрации.
Как отметили в КГГА, за изменениями в работе киевского метро можно следить за сообщениями на станциях.
Около 15:15 в КГГА заявили, что метро начало возобновлять работу в обычном режиме, но на это уйдет некоторое время.
Напомним, сегодня российские оккупанты запустили ракеты по Киеву. Известно о попадании в объект инфраструктуры и жилой дом.
После обстрелов в Киеве и областях Украины начались перебои со светом.