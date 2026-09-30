В Киеве после ночной атаки РФ вспыхнули пожары в четырех районах, есть погибшие

Россия ночью 30 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В четырех районах столицы возникли пожары, погибли две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).

По данным городских властей, последствия российских обстрелов зафиксировали в четырех районах Киева. В результате атаки погибли две женщины.

Еще четыре человека пострадали. Одного пострадавшего госпитализировали, другим оказали необходимую помощь.

Последствия атаки Киева

В Подольском районе повреждены складские здания и частные жилые дома. В одном из домов возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

В Святошинском районе загорелся частный одноэтажный жилой дом, а также близлежащие к нему дома. Пожар был ликвидирован.

В Голосеевском районе зафиксировали три ячейки возгорания. Горели бетоносмеситель, баня и бытовое помещение. Спасатели потушили все пожары.

В Соломенском районе после падения обломков БПЛА на открытой территории загорелась трава. Огонь также удалось оперативно ликвидировать.

По состоянию на 08.00 30 сентября спасатели продолжали уточнять последствия ночной атаки на столицу.