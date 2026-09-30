ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве после ночной атаки РФ вспыхнули пожары в четырех районах, есть погибшие

08:54 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве после ночной атаки РФ вспыхнули пожары в четырех районах, есть погибшие Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия ночью 30 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В четырех районах столицы возникли пожары, погибли две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).

По данным городских властей, последствия российских обстрелов зафиксировали в четырех районах Киева. В результате атаки погибли две женщины.

Еще четыре человека пострадали. Одного пострадавшего госпитализировали, другим оказали необходимую помощь.

Последствия атаки Киева

В Подольском районе повреждены складские здания и частные жилые дома. В одном из домов возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

В Святошинском районе загорелся частный одноэтажный жилой дом, а также близлежащие к нему дома. Пожар был ликвидирован.

В Голосеевском районе зафиксировали три ячейки возгорания. Горели бетоносмеситель, баня и бытовое помещение. Спасатели потушили все пожары.

В Соломенском районе после падения обломков БПЛА на открытой территории загорелась трава. Огонь также удалось оперативно ликвидировать.

По состоянию на 08.00 30 сентября спасатели продолжали уточнять последствия ночной атаки на столицу.

Напомним, что в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Основным направлением удара была Киевская область. В общей сложности РФ применила 188 ударных БПЛА, а также баллистические и противокорабельные ракеты.

Силы ПВО уничтожили или подавили 160 воздушных целей, однако попадание было зафиксировано на 18 локациях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Украина Война России против Украины
Новости
РФ ударила по Киевщине: погиб ребенок, разрушено жилье и горят склады
РФ ударила по Киевщине: погиб ребенок, разрушено жилье и горят склады
Аналитика
"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина "Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13