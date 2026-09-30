В Киеве после ночной атаки РФ вспыхнули пожары в четырех районах, есть погибшие
Россия ночью 30 сентября атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В четырех районах столицы возникли пожары, погибли две женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).
По данным городских властей, последствия российских обстрелов зафиксировали в четырех районах Киева. В результате атаки погибли две женщины.
Еще четыре человека пострадали. Одного пострадавшего госпитализировали, другим оказали необходимую помощь.
Последствия атаки Киева
В Подольском районе повреждены складские здания и частные жилые дома. В одном из домов возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
В Святошинском районе загорелся частный одноэтажный жилой дом, а также близлежащие к нему дома. Пожар был ликвидирован.
В Голосеевском районе зафиксировали три ячейки возгорания. Горели бетоносмеситель, баня и бытовое помещение. Спасатели потушили все пожары.
В Соломенском районе после падения обломков БПЛА на открытой территории загорелась трава. Огонь также удалось оперативно ликвидировать.
По состоянию на 08.00 30 сентября спасатели продолжали уточнять последствия ночной атаки на столицу.
Напомним, что в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками.
Основным направлением удара была Киевская область. В общей сложности РФ применила 188 ударных БПЛА, а также баллистические и противокорабельные ракеты.
Силы ПВО уничтожили или подавили 160 воздушных целей, однако попадание было зафиксировано на 18 локациях.