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У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждала: всі наслідки атаки

03:50 16.08.2026 Нд
2 хв
В Оболонському районі загорілося нежитлове приміщення
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків (facebook.com/DSNSKyiv)

Уночі 16 серпня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет. В Оболонському районі спалахнуло нежитлове приміщення, постраждала одна людина.

РБК-Україна повідомляє про всі наслідки російського удару.

Повітряну тривогу в Києві оголосили через загрозу застосування балістичних ракет - мешканців столиці закликали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Невдовзі стало відомо про перші наслідки атаки: в Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив деталі: в Оболонському районі через падіння уламків сталося загоряння в нежитлових приміщеннях одразу за двома адресами, а біля одного з них зайнялися кілька автомобілів. Ще одну пожежу зафіксували в Голосіївському районі - там горить територія нежитлової забудови.

Станом на 03:35 стало відомо про одну постраждалу особу. Служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Ця атака стала продовженням масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Того ж часу ЗМІ повідомляли про вибухи в Полтаві та Дніпрі, а Кривий Ріг опинився під комбінованою атакою балістичними ракетами та безпілотниками.

Ще 12 серпня РБК-Україна писало, що Кремль змінив тактику повітряних атак, почавши активніше використовувати балістичні ракети та реактивні дрони "Бандероль" - імовірно, намагаючись скористатися тимчасовим "вікном можливостей". А в ніч на 11 серпня у Києві вже лунали потужні вибухи через черговий балістичний обстріл столиці.

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