У Києві після балістичного удару спалахнула пожежа, є постраждала: всі наслідки атаки

Повітряну тривогу в Києві оголосили через загрозу застосування балістичних ракет - мешканців столиці закликали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Невдовзі стало відомо про перші наслідки атаки: в Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив деталі: в Оболонському районі через падіння уламків сталося загоряння в нежитлових приміщеннях одразу за двома адресами, а біля одного з них зайнялися кілька автомобілів. Ще одну пожежу зафіксували в Голосіївському районі - там горить територія нежитлової забудови.

Станом на 03:35 стало відомо про одну постраждалу особу. Служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.