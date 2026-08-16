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В Киеве после баллистического удара вспыхнул пожар, есть пострадавшая: все последствия атаки

03:50 16.08.2026 Вс
2 мин
В Оболонском районе загорелось нежилое помещение
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасательные службы работают над ликвидацией последствий (facebook.com/DSNSKyiv)

Ночью 16 августа в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. В Оболонском районе вспыхнуло нежилое помещение, пострадал один человек.

РБК-Украина сообщает о всех последствиях российского удара.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет - жителей столицы призвали немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Вскоре стало известно о первых последствиях атаки: в Оболонском районе возникло возгорание нежилого помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил детали: в Оболонском районе из-за падения обломков произошло возгорание в нежилых помещениях сразу по двум адресам, а возле одного из них занялись несколько автомобилей. Еще один пожар был зафиксирован в Голосеевском районе - там горит территория нежилой застройки.

По состоянию на 03:35 стало известно об одном пострадавшем лице . Службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Эта атака стала продолжением масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. В это же время СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Днепре, а Кривой Рог оказался под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками.

Еще 12 августа РБК-Украина писала, что Кремль изменил тактику воздушных атак, начав активнее использовать баллистические ракеты и реактивные дроны "Бандероль" - предположительно, пытаясь воспользоваться временным "окном возможностей". А в ночь на 11 августа в Киеве уже раздавались мощные взрывы из-за очередного баллистического обстрела столицы.

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