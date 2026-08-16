В Киеве после баллистического удара вспыхнул пожар, есть пострадавшая: все последствия атаки

Воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет - жителей столицы призвали немедленно отправляться к укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Вскоре стало известно о первых последствиях атаки: в Оболонском районе возникло возгорание нежилого помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил детали: в Оболонском районе из-за падения обломков произошло возгорание в нежилых помещениях сразу по двум адресам, а возле одного из них занялись несколько автомобилей. Еще один пожар был зафиксирован в Голосеевском районе - там горит территория нежилой застройки.

По состоянию на 03:35 стало известно об одном пострадавшем лице . Службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеской атаки.