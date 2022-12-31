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У Києві після атаки змінили рух поїздів червоною лінією метро

Фото: у Києві після атаки змінили рух поїздів червоною лінією метро (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Рух потягів червоною лінією київського метрополітену здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram київського міського голови Віталія Кличко.

"Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення", - написав Кличко.

Він зазначив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

За словами мера, обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці.

Про відновлення руху червоною лінією повідомлять додатково.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ в Києві вибухи пролунали одразу в трьох районах - Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Є руйнування.

Внаслідок атаки на Київ поранення отримали 20 людей, також одна людина загинула.

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