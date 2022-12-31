У Києві після атаки змінили рух поїздів червоною лінією метро

"Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення", - написав Кличко.

Він зазначив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

За словами мера, обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці.

Про відновлення руху червоною лінією повідомлять додатково.