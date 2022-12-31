В Киеве после атаки сменили движение поездов по красной линии метро

"Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений", - написал Кличко.

Он отметил, что движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

По словам мэра, ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты.

О возобновлении движения красной линией сообщат дополнительно.

Обновлено 17:43

По данным КГВА, движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" возобновлено. При этом обломков на железнодорожных путях не обнаружено.