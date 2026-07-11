У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту

"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдетьться в повідомленні.

Так, рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. "Позняки" - вул. Ялтинська.

Трамваї № 25 курсують до ст. м. "Бориспільська".

Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. "Почайна" - Індустріальний шляхопровід.

Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової.

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

Оновлено 9:43

У Києві трамваї №8 і №25 відновили рух за власним маршрутом



Транспорт курсує з відхиленням від графіка.