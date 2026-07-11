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У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту

08:43 11.07.2026 Сб
1 хв
Як сьогодні ходять трамваї, тролейбуси та автобуси?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві після нічної атаки Росії 11 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдетьться в повідомленні.

Так, рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. "Позняки" - вул. Ялтинська.

Трамваї № 25 курсують до ст. м. "Бориспільська".

Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. "Почайна" - Індустріальний шляхопровід.

Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової.

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

Оновлено 9:43

У Києві трамваї №8 і №25 відновили рух за власним маршрутом

Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 10 людей, серед них - дитина.

Зокрема, у Святошинському районі, попередньо, є влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.

У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.

У Дніпровському районі задимлення на нежитловій території.

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