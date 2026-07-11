В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.

В частности, в Святошинском районе, предварительно, попадание в нежилое здание.

В Дарницком горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

В Днепровском районе задымление на нежилой территории.