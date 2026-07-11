Фото: у Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)

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У Києві після нічної атаки Росії 11 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдетьться в повідомленні. Так, рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. "Позняки" - вул. Ялтинська. Трамваї № 25 курсують до ст. м. "Бориспільська". Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. "Почайна" - Індустріальний шляхопровід. Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової. Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок. Оновлено 9:43 У Києві трамваї №8 і №25 відновили рух за власним маршрутом



Транспорт курсує з відхиленням від графіка.