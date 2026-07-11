ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту

08:43 11.07.2026 Сб
1 хв
Як сьогодні ходять трамваї, тролейбуси та автобуси?
aimg Тетяна Степанова
У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту Фото: у Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Києві після нічної атаки Росії 11 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдетьться в повідомленні.

Так, рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. "Позняки" - вул. Ялтинська.

Трамваї № 25 курсують до ст. м. "Бориспільська".

Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. "Почайна" - Індустріальний шляхопровід.

Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової.

Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

Оновлено 9:43

У Києві трамваї №8 і №25 відновили рух за власним маршрутом

Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 10 людей, серед них - дитина.

Зокрема, у Святошинському районі, попередньо, є влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.

У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.

У Дніпровському районі задимлення на нежитловій території.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Постраждалі, пожежі та руйнування: наслідки атаки РФ на Київ
Постраждалі, пожежі та руйнування: наслідки атаки РФ на Київ
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників