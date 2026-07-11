У Києві після атаки РФ змінили маршрути громадського транспорту
У Києві після нічної атаки Росії 11 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", - йдетьться в повідомленні.
Так, рух трамваїв маршруту № 8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут № 8Т: ст. м. "Позняки" - вул. Ялтинська.
Трамваї № 25 курсують до ст. м. "Бориспільська".
Тролейбуси № 27 рухаються за маршрутом: ст. м. "Почайна" - Індустріальний шляхопровід.
Автобуси маршрутів №№ 2 та 25 курсують до вул. Новопольової.
Киян просять враховувати зміни під час планування поїздок.
Оновлено 9:43
У Києві трамваї №8 і №25 відновили рух за власним маршрутом
Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Атака на Київ
Нагадаємо, у ніч на 11 липня російські війська вкотре атакували балістикою Київ. Влучання зафіксовані у декількох районах столиці, постраждали 10 людей, серед них - дитина.
Зокрема, у Святошинському районі, попередньо, є влучання в нежитлову будівлю.
У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.
У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.
У Дніпровському районі задимлення на нежитловій території.