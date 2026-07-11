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В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта

08:43 11.07.2026 Сб
1 мин
Как сегодня ходят трамваи, троллейбусы и автобусы?
aimg Татьяна Степанова
В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта Фото: в Киеве после атаки РФ изменили маршруты общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве после ночной атаки России 11 июля временно изменили движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В результате массированной атаки в ночь на 11 июля общественный транспорт курсирует с изменениями", - говорится в сообщении.

Так, движение трамваев маршрута №8 временно приостановлено. Организован временный автобусный маршрут №8Т: ст. м. "Позняки" - ул. Ялтинская.

Трамваи №25 курсируют к ст. м. "Бориспольская".

Троллейбусы № 27 двигаются по маршруту: ст. м. "Почайна" - Индустриальный путепровод.

Автобусы маршрутов №№ 2 и 25 курсируют по ул. Новополевой.

Киевлян просят учитывать изменения при планировании поездок.

Обновлено 9:43

В Киеве трамваи №8 и №25 возобновили движение по собственному маршруту

Транспорт курсирует с отклонением от графика.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.

В частности, в Святошинском районе, предварительно, попадание в нежилое здание.

В Дарницком горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

В Днепровском районе задымление на нежилой территории.

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