В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта
В Киеве после ночной атаки России 11 июля временно изменили движение общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В результате массированной атаки в ночь на 11 июля общественный транспорт курсирует с изменениями", - говорится в сообщении.
Так, движение трамваев маршрута №8 временно приостановлено. Организован временный автобусный маршрут №8Т: ст. м. "Позняки" - ул. Ялтинская.
Трамваи №25 курсируют к ст. м. "Бориспольская".
Троллейбусы № 27 двигаются по маршруту: ст. м. "Почайна" - Индустриальный путепровод.
Автобусы маршрутов №№ 2 и 25 курсируют по ул. Новополевой.
Киевлян просят учитывать изменения при планировании поездок.
Обновлено 9:43
В Киеве трамваи №8 и №25 возобновили движение по собственному маршруту
Транспорт курсирует с отклонением от графика.
Атака на Киев
Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.
В частности, в Святошинском районе, предварительно, попадание в нежилое здание.
В Дарницком горит трансформаторная подстанция.
В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.
В Днепровском районе задымление на нежилой территории.