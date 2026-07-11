В Киеве после атаки РФ сменили маршруты общественного транспорта

В Киеве после ночной атаки России 11 июля временно изменили движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В Киеве трамваи №8 и №25 возобновили движение по собственному маршруту Транспорт курсирует с отклонением от графика.

Автобусы маршрутов №№ 2 и 25 курсируют по ул. Новополевой.

Троллейбусы № 27 двигаются по маршруту: ст. м. "Почайна" - Индустриальный путепровод.

Трамваи №25 курсируют к ст. м. "Бориспольская".

Так, движение трамваев маршрута №8 временно приостановлено. Организован временный автобусный маршрут №8Т: ст. м. "Позняки" - ул. Ялтинская.

"В результате массированной атаки в ночь на 11 июля общественный транспорт курсирует с изменениями", - говорится в сообщении.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 10 человек, среди них - ребенок.

В частности, в Святошинском районе, предварительно, попадание в нежилое здание.

В Дарницком горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

В Днепровском районе задымление на нежилой территории.