Надзвичайні події

У Києві після атаки дронів пошкоджено техніку

Київ, Субота 17 січня 2026 10:28
UA EN RU
У Києві після атаки дронів пошкоджено техніку Ілюстративне фото: у Києві після атаки дронів пошкоджено техніку (facebook.com DSNSKyiv (1))
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі завдала дронового удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків в одному з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Фіксуємо наслідки нічної дронової атаки на столицю. В Оболонському районі є пошкодження в нежитловій зоні, понівечено техніку", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, цієї ночі сигнал повітряної тривоги у столиці оголошувався двічі.

Обстріли України

Нагадаємо, вранці у суботу, 17 січня, російські війська атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, окупанти влучили в об’єкт інфраструктури.

Уночі в Харкові стався вибух невстановленого походження у багатоповерховому будинку. Є загиблі та постраждалі.

Крім того, вибухи пролунали й у Києві - столиця перебувала під атакою російських безпілотників.

Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

