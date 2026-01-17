Ілюстративне фото: у Києві після атаки дронів пошкоджено техніку (facebook.com DSNSKyiv (1))

Російська армія цієї ночі завдала дронового удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків в одному з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.