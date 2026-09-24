У Києві після атаки балістики є загиблий, в під завалами можуть бути люди

Уночі 24 вересня внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі Києва частково зруйновано приватний будинок - під завалами можуть перебувати люди. У столиці загалом є один загиблий та двоє постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. Там, де уламки влучили у двір приватної садиби, сталось часткове руйнування будинку - під завалами можуть перебувати люди.
На місця подій прямують екстрені служби.
Унаслідок нічної атаки на Київ є один загиблий та двоє постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.
У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу - сталось загоряння автомобілів. Екстрені служби також прямують на місце.
Нагадаємо, про підготовку Росії до нового балістичного удару заздалегідь попереджав ЦПД.
Столиця вже опинялась під ударом напередодні, 23 вересня - тоді загинули щонайменше двоє киян, а число тих, хто постраждав, зрештою сягнуло 45.
Ворог вдарив одразу по кількох частинах міста: у Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий масив, спалахнуло транспортне підприємство, ще один дрон впав на магазин і зачепив дев'ятиповерхівку. В Голосіївському пошкодило склад, заправку, бізнес-центр та транспортні об'єкти. У Дарницькому - зайнялась пожежа на АЗС і постраждав транспортний об'єкт.