UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві після атаки балістики є загиблий, в під завалами можуть бути люди

02:14 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: постраждалих доставили до лікарні (Getty Images)

Уночі 24 вересня внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі Києва частково зруйновано приватний будинок - під завалами можуть перебувати люди. У столиці загалом є один загиблий та двоє постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. Там, де уламки влучили у двір приватної садиби, сталось часткове руйнування будинку - під завалами можуть перебувати люди.

На місця подій прямують екстрені служби.

Унаслідок нічної атаки на Київ є один загиблий та двоє постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу - сталось загоряння автомобілів. Екстрені служби також прямують на місце.

Нагадаємо, про підготовку Росії до нового балістичного удару заздалегідь попереджав ЦПД.

Столиця вже опинялась під ударом напередодні, 23 вересня - тоді загинули щонайменше двоє киян, а число тих, хто постраждав, зрештою сягнуло 45.

Ворог вдарив одразу по кількох частинах міста: у Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий масив, спалахнуло транспортне підприємство, ще один дрон впав на магазин і зачепив дев'ятиповерхівку. В Голосіївському пошкодило склад, заправку, бізнес-центр та транспортні об'єкти. У Дарницькому - зайнялась пожежа на АЗС і постраждав транспортний об'єкт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні