У Києві після атаки балістики є загиблий, в під завалами можуть бути люди

Уламки впали у двори 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. Там, де уламки влучили у двір приватної садиби, сталось часткове руйнування будинку - під завалами можуть перебувати люди.

На місця подій прямують екстрені служби.

Унаслідок нічної атаки на Київ є один загиблий та двоє постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу - сталось загоряння автомобілів. Екстрені служби також прямують на місце.