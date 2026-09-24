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В Киеве после атаки баллистики есть погибший, в под завалами могут быть люди

02:14 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: пострадавших доставили в больницу (Getty Images)

Ночью 24 сентября в результате падения обломков в Днепровском районе Киева частично разрушен частный дом - под завалами могут находиться люди. В столице всего один погибший и двое пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко.

Обломки упали во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание. Там, где обломки попали во двор частного дома, произошло частичное разрушение дома - под завалами могут находиться люди.

На места событий следуют экстренные службы.

В результате ночной атаки на Киев есть один погибший и двое пострадавших. Оба раненых медики госпитализировали.

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медучреждения - произошло возгорание автомобилей. Экстренные службы также направляются на место.

Напомним, о подготовке России к новому баллистическому удару заранее предупреждал ЦПИ.

Столица уже оказывалась под ударом накануне , 23 сентября - тогда погибли по меньшей мере двое киевлян, а число пострадавших в конце концов достигло 45.

Враг ударил сразу по нескольким частям города: в Соломенском районе беспилотник попал в жилмассив, вспыхнуло транспортное предприятие, еще один дрон упал на магазин и задел девятиэтажку. В Голосеевском повредило склад, заправку, бизнес-центр и транспортные объекты. В Дарницком - загорелся пожар на АЗС и пострадал транспортный объект.

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