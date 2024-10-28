У Києві підпалили два відділення "Укрпошти": що відомо і як пов'язано з РФ

Минулого тижня у Києві підпалили два відділення Укрпошти. Обставини загоряння досі розслідуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Минулого тижня у Солом’янському районі столиці вчинили підпал. У двох відділеннях Укрпошти загорілися двері.
На місці злочину затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років. Наразі за вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за статтею - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
"Для організації диверсій спецслужби РФ дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах," - повідомила Служба безпеки України.
А втім замість грошей, на зловмисників може чекати довічний термін ув’язнення з конфіскацією усього майна.
Обставини загоряння дверей у відділеннях Укрпошти розслідують і дотепер. Проте у соціальних мережах вже ходять чутки, що відділення підпалюють нібито через розповсюдження повісток. Однак інформація щодо цього є непідтвердженою.
Раніше ми писали, що Верховній Раді пропонують ввести спеціальне покарання за підпал авто військових. В Україні з початку року зафіксовано 266 фактів підпалів автомобілів, що належали військовослужбовцям та волонтерам.
Читайте також, у Києві правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які підпалювали військові автомобілі. Вони працювали на російські спецслужби. За даними правоохоронців, одним із затриманих виявився 21-річний хлопець. Він облив запальною сумішшю пікап Opel Campo та підпалив його.