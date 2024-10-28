У Києві підпалили два відділення "Укрпошти": що відомо і як пов'язано з РФ

Минулого тижня у Солом’янському районі столиці вчинили підпал. У двох відділеннях Укрпошти загорілися двері.

На місці злочину затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років. Наразі за вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за статтею - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

"Для організації диверсій спецслужби РФ дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах," - повідомила Служба безпеки України.

А втім замість грошей, на зловмисників може чекати довічний термін ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Обставини загоряння дверей у відділеннях Укрпошти розслідують і дотепер. Проте у соціальних мережах вже ходять чутки, що відділення підпалюють нібито через розповсюдження повісток. Однак інформація щодо цього є непідтвердженою.