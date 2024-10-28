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В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты": что известно и как связано с РФ

Фото: В Киеве подожгли два отделения Укрпочты (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

На прошлой неделе в Киеве подожгли два отделения Укрпочты. Обстоятельства возгорания до сих пор расследуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

На прошлой неделе в Соломенском районе столицы совершили поджог. В двух отделениях Укрпочты загорелись двери.

На месте преступления задержаны двое жителей Фастова в возрасте 25 и 29 лет. По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по статье - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

"Для организации диверсий спецслужбы РФ дистанционно привлекли местных безработных, которые искали "легкие" заработки в Телеграмм-каналах", - сообщила Служба безопасности Украины.

Впрочем, вместо денег, злоумышленников может ждать пожизненный срок заключения с конфискацией всего имущества.

Обстоятельства возгорания двери в отделениях Укрпочты до сих пор расследуют. Однако в социальных сетях уже ходят слухи, что отделения поджигают якобы из-за распространения повесток. Однако информация по этому поводу неподтверждена.

Ранее мы писали, что Верховной Раде предлагают ввести специальное наказание за поджог авто военных. В Украине с начала года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей, принадлежавших военнослужащим и волонтерам.

Читайте также, в Киеве правоохранители разоблачили четырех местных жителей, поджигавших военные автомобили. Они работали на русские спецслужбы. По данным правоохранителей, одним из задержанных оказался 21-летний парень. Он облил зажигательной смесью пикап Opel Campo и поджег его.

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