В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты": что известно и как связано с РФ

На прошлой неделе в Соломенском районе столицы совершили поджог. В двух отделениях Укрпочты загорелись двери.

На месте преступления задержаны двое жителей Фастова в возрасте 25 и 29 лет. По данному факту расследуются уголовные производства, начатые по статье - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

"Для организации диверсий спецслужбы РФ дистанционно привлекли местных безработных, которые искали "легкие" заработки в Телеграмм-каналах", - сообщила Служба безопасности Украины.

Впрочем, вместо денег, злоумышленников может ждать пожизненный срок заключения с конфискацией всего имущества.

Обстоятельства возгорания двери в отделениях Укрпочты до сих пор расследуют. Однако в социальных сетях уже ходят слухи, что отделения поджигают якобы из-за распространения повесток. Однако информация по этому поводу неподтверждена.