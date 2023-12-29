Наслідки атаки на Київ: понад 20 постраждалих, ще 10 під завалами

"У Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 кв. м проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - повідомив він.

За уточненими даними, усього в Києві після ракетного удару виявлено одного, а не двох загиблих, 21- особу поранено.

Масований удар

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

У декількох районах Києва виникли пожежі. Наслідки ліквідують.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час ранкової атаки по Україні по Україні близько 110 ракет різних типів.