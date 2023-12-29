RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Последствия атаки на Киев: более 20 пострадавших, еще 10 под завалами

Фото: в Киеве проводят спасательную операцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время массированного ракетного удара по Киеву 29 декабря в Подольском районе загорелся склад. Под завалами могут находиться 10 человек.

Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 кв. м, проводится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели", - сообщил он.

По уточненным данным, всего в Киеве после ракетного удара обнаружен один, а не двое погибших, 21 человек ранен.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили уже пятерых человек.

Массированный удар

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. Последствия устраняют.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, во время утренней атаки по Украине по Украине около 110 ракет разных типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракети