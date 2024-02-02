У Києві під колесами Nissan Qashqai загинула дівчинка-підліток

Ввечері 1 лютого в Києві, на проспекті Академіка Глушкова, трапилась дорожня аварія. Внаслідок неї загинула дівчина-підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру .

За даними з камер відеофіксації, постраждала намагалася перебігти проспект зі жвавим автомобільним рухом, внаслідок чого потрапила під колеса автомобіля Nissan Qashquai.

"Згідно результатів освідування водія на місці пригоди, приладом "Драгер", ознак сп’яніння не виявлено", - йдеться в повідомленні.



Свідчення очевидців та результати огляду місця події, неподалік від якого є підземний пішохідний перехід, попередньо вказують на ймовірне недотримання правил дорожнього руху пішоходом.



Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ). В ході розслідування після проведення необхідних експертиз буде встановлено причини і умови, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди і загибелі дитини.

ДТП у Києві

6 листопада 2023 року у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано. Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

Раніше, 25 жовтня, у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.

А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.