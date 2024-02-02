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В Киеве под колесами Nissan Qashquai погибла девочка-подросток

Киев, Пятница 02 февраля 2024 14:56
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В Киеве под колесами Nissan Qashquai погибла девочка-подросток Фото: в Киеве под колесами Nissan Qashquai погибла девочка-подросток (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером 1 февраля в Киеве, на проспекте Академика Глушкова, произошла дорожная авария. В результате погибла девушка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

По данным из камер видеофиксации, пострадавшая пыталась пройти проспект с оживленным автомобильным движением, в результате чего попала под колеса автомобиля Nissan Qashquai.

"Согласно результатам обследования водителя на месте происшествия, прибором "Драгер", признаков опьянения не обнаружено", - говорится в сообщении.

Свидетельства очевидцев и результаты осмотра места происшествия, недалеко от которого находится подземный пешеходный переход, предварительно указывают на вероятное несоблюдение правил дорожного движения пешеходом.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 УКУ). В ходе расследования после проведения необходимых экспертиз будут установлены причины и условия, приведшие к дорожно-транспортному происшествию и гибели ребенка.

ДТП в Киеве

6 ноября 2023 года в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована. Двумя днями позже в Киеве, 8 ноября, произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

Ранее, 25 октября, в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль Toyota Avensis выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми. Двое людей получили травмы.

А в Деснянском районе Киева 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля Audi и мужчиной на электросамокате.

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