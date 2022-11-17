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В Киеве во время тревоги сбили 4 российские ракеты, - КМВА

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Четверг 17 ноября 2022 12:14
В Киеве во время тревоги сбили 4 российские ракеты, - КМВА Фото: в Киеве во время тревоги сбили 4 российские ракеты (t.me/dsszzi_official)
Автор: Сергей Пышкин

Во время утренней масштабной тревоги в Украине, в Киеве сбили 4 вражеские ракеты. Также удалось "приземлить" еще 5 БПЛА "Shahed"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"За время воздушной тревоги над Киевом уничтожили 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности касаемо утренней масштабной тревоги 17 ноября.

Россияне нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области, в результате чего пострадали гражданские. Также террористы нанесли удар и по Днепру.

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