В Киеве во время "реставрации" уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спуске

В Киеве во время реставрации памятника архитектуры XIX века на Андреевском спуске уничтожили аутентичные интерьеры, внутренние перекрытия и стены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичного памятникоохранника Дмитрия Перова в Facebook .

Что известно об уничтоженном памятнике

Речь идет о доме по адресу Андреевский спуск, 18. Его построили в 1880 году по заказу коллежского секретаря Я. Мощинского.

"Первоначально его использовали как доходный дом. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а потом - мастерские художников. В 2011 г. приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины № 912/0/16-11 здание включили в Государственный реестр памятников", - пишет Перов.

Владелец довел здание до разрушения. В 2024 году во исполнение решения суда заключили охранный договор, но это не спасло дом. Летом 2025 года в памятнике разобрали резную деревянную веранду. Тогда Департамент охраны культурного наследия КГГА назвал это вынужденными "противоаварийными работами".

"Сейчас - констатируем, уничтожены все оригинальные интерьеры, внутренние перекрытия и стены. В частности, кафельные печи, лепные розетки, мозаики, оконный фурнитур. Здание было наполнено изысканными лепными интерьерами, которые удалось отфотографировать до начала проведения работ. Теперь - они потеряны навсегда", - добавил Перов.

Памятник уничтожили во время реставрации (фото: Дмитрий Перов/Facebook)

По словам Перова, автором проекта "реставрации" выступила архитектурная мастерская Николая Вихарева, а разрешение на проведение работ подписала руководительница Департамента охраны культурного наследия КГГА - Марина Соловьева.

Добавим, что в июне этого года на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию, в которой призвали уволить Соловьеву за "системную дискредитацию памятникоохранной политики Киева". Петиция набрала 6 тысяч голосов, которые необходимы для рассмотрения.