В Киеве во время "реставрации" уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спуске

Понедельник 15 сентября 2025

В Киеве во время "реставрации" уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спуске Интерьеры памятника повредили во время "реставрации" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве во время реставрации памятника архитектуры XIX века на Андреевском спуске уничтожили аутентичные интерьеры, внутренние перекрытия и стены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение столичного памятникоохранника Дмитрия Перова в Facebook.

Что известно об уничтоженном памятнике

Речь идет о доме по адресу Андреевский спуск, 18. Его построили в 1880 году по заказу коллежского секретаря Я. Мощинского.

"Первоначально его использовали как доходный дом. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а потом - мастерские художников. В 2011 г. приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины № 912/0/16-11 здание включили в Государственный реестр памятников", - пишет Перов.

Владелец довел здание до разрушения. В 2024 году во исполнение решения суда заключили охранный договор, но это не спасло дом. Летом 2025 года в памятнике разобрали резную деревянную веранду. Тогда Департамент охраны культурного наследия КГГА назвал это вынужденными "противоаварийными работами".

"Сейчас - констатируем, уничтожены все оригинальные интерьеры, внутренние перекрытия и стены. В частности, кафельные печи, лепные розетки, мозаики, оконный фурнитур. Здание было наполнено изысканными лепными интерьерами, которые удалось отфотографировать до начала проведения работ. Теперь - они потеряны навсегда", - добавил Перов.

В Киеве во время &quot;реставрации&quot; уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спускеВ Киеве во время &quot;реставрации&quot; уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спускеВ Киеве во время &quot;реставрации&quot; уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спускеВ Киеве во время &quot;реставрации&quot; уничтожили интерьеры памятника XIX века на Андреевском спускеПамятник уничтожили во время реставрации (фото: Дмитрий Перов/Facebook)

По словам Перова, автором проекта "реставрации" выступила архитектурная мастерская Николая Вихарева, а разрешение на проведение работ подписала руководительница Департамента охраны культурного наследия КГГА - Марина Соловьева.

Добавим, что в июне этого года на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию, в которой призвали уволить Соловьеву за "системную дискредитацию памятникоохранной политики Киева". Петиция набрала 6 тысяч голосов, которые необходимы для рассмотрения.

Ранее Дмитрий Перов для РБК-Украина рассказал, почему исторические здания Киева массово исчезают под видом "реконструкции" и какие пробелы в законе позволяют уничтожать архитектурное наследие.

Читайте также о том, что костел святого Николая в центре Киева оказался на грани уничтожения. После пожара 2021 года здание до сих пор не восстановлено, а государство уже 3 года медлит с передачей святыни религиозной громаде, несмотря на меморандумы, петиции и даже решение Верховного Суда.

